Байдену помогли найти выход после встречи с британским принцем Уильямом

Глава США замешкался во время прогулки около Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди.

Американскому президенту Джо Байдену журналисты помогли найти выход после встречи с британским наследным принцем Уильямом. Соответствующее заявление сделал местный телеканал CBS News. В социальных сетях опубликованы кадры того, как политик из Белого дома непонимающе смотрит на локацию, уточняя свой маршрут у охраны. Известно, что мероприятие состоялось на открытом воздухе вблизи Президентской библиотеки имени Джона Кеннеди. Глава США удивился, что гость к нему пришел без верхней одежды, хотя на улице было прохладно.

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Известно, что политики общались друг с другом на протяжении нескольких минут. Затем Джо Байден сделал шаг в сторону, но охранники попросили президента изменить свое направление движения. После непродолжительного замешательства лидер Белого дома проследовал в указанную сторону.

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Фото и видео: YouTube / CBS News