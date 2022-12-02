Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона

Президент США рассказал, что документ требует доработки.

Американский президент Джо Байден признал несовершенство возмутившего французского президента Эмманюэля Макрона закона об инфляции, одобренного руководством Белого дома. В ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне глава государства отказался извиняться перед Парижем или Европой за принятие такого документа. Политик добавил, что когда создавался документ, у его авторов не было мыслей о том, чтобы "исключить тех, кто сотрудничает с нами".

Когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует изменений. Джо Байден, президент США

Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона.

Фото и видео: YouTube / Guardian News