Байден признал несовершенство возмутившего Макрона закона

Американский президент Джо Байден признал несовершенство возмутившего французского президента Эмманюэля Макрона закона об инфляции, одобренного руководством Белого дома. В ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне глава государства отказался извиняться перед Парижем или Европой за принятие такого документа. Политик добавил, что когда создавался документ, у его авторов не было мыслей о том, чтобы "исключить тех, кто сотрудничает с нами".
Когда вы пишете масштабный закон, который предусматривает почти 360 миллиардов долларов в качестве крупнейшей инвестиции в борьбу с изменением климата в истории, в нем могут быть сбои и он потребует изменений.
Джо Байден, президент США
Американский телеведущий высмеял "силовой прием" Байдена против Макрона.
Фото и видео: YouTube / Guardian News
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