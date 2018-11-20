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Джим Керри сыграет Воланда на сцене "ЛДМ. Новая сцена"
Сегодня, 21:48
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Rybka123

Джим Керри сыграет Воланда на сцене "ЛДМ. Новая сцена"

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Актер является большим поклонником творчества Михаила Булгакова.

Знаменитый американский актер и комик и шоумен Джим Керри предстанет в образе Воланда в мюзикле "Мастер и Маргарита", которое покажут в театре ЛДМ. Новая сцена. Об этом рассказали в продюсерской компании Makers Lab.

В организации рассказали, что шоумен в инкогнито посмотрел петербургский мюзикл "Мастер и Маргарита" и решил принять в нем участие, так как является большим поклонником творчества Михаила Булгакова.

По замыслу постановщиков, Джим покажет публике необычного Воланда. В новой интерпретации, на сцене будет не один Воланд. Тень мессира сыграет афроамериканец. Кто? Пока держится в тайне, 
- рассказали в  Makers Lab

Дата премьеры пока неизвестна.

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Фото: скриншот из фильма

Теги: джим керри, лдм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Картина дня,

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