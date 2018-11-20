На просторах Интернета появились "Реальные упыри"

В трейлере используется новозеландской комедии звучит песня "Ласточка" группы "Ленинград".

В скором времени телеканал FX начнет показывать сериал, который был снят по мотивам комедии "Реальные упыри" Тайки Вайтити. Об этом сообщают зарубежные и российские СМИ.

В спин-оффе речь пойдет о вампирах, живущих рядом с людьми в малонаселенном районе Нью-Йорка, Статен-Айленде. Съемками сериала по оригинальному фильму занимался Джемейн Клемент, соратник Вайтити.

В сериале появился новый вид упырей: энергетические вампиры. В картине будет представлено все: безумные акценты, комичные и абсурдные ситуации. Кстати, уже в трейлере прозвучала песня "Ласточка" группы "Ленинград".

В первом сезоне сериала десять получасовых серий, и показ их начнётся 27 марта 2019 года.

Видео: Rotten Tomatoes TV/ Youtube