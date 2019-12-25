Джикия выступил против досрочного объявления "Зенита" чемпионом РПЛ

Он считает, что для этого команда должна быть математически недосягаема для остальных.

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия в интервью изданию "Спорт-Экспресс" поделился мнением о досрочном чемпионстве "Зенита", если нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не возобновится.

Чтобы объявить команду первой, она должна быть недосягаема для остальных математически, чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально провозглашать клуб чемпионом заранее, в противном случае – только после 30 туров. Если турнир все-таки закончится после 22 туров, тогда я отвечу на вопрос о справедливости. Георгий Джикия, защитник "Спартака"

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. "Спартак" находится на восьмой позиции с показателем 28 очков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов оценил вероятность досрочного завершения сезона РПЛ.

Фото: spartak.com