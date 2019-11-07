Джиган и Самойлова платят за виллу в Турции полмиллиона рублей в сутки

За эти деньги в распоряжении звезд оказался роскошный особняк площадью 600 квадратных метров с пятью спальнями.

Оксана Самойлова и Джиган сразу после открытия границ всей семьей отправились в Турцию

Мы в отпуске практически всей большой семьей: с бабушкой, дедушкой, братьями, племянницей и своим табуном детей. Первый отпуск Давидика и долгожданный отдых для мелкой троицы. А то они уже весь "мир" объехали на карантине — из комнаты в комнату. Оксана Самойлова

Семья отдыхает в одном из самых дорогих отелей в Белеке – Regnum Carya. Цена номера стартует от 60 тысяч рублей, но они сняли виллу для своей большой семьи и отдают за нее не меньше 450 тысяч рублей в сутки.

За эти деньги в распоряжении звезд оказался роскошный особняк площадью 600 квадратных метров с пятью спальнями. В доме есть бассейн с видом на море, сауна и терраса. На территории отеля есть аквапарк, зеленые зоны, бассейны, поля дня гольфа, спа.

Ранее Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться.

Фото: Instagram/ iamgeegun