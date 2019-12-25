Оксана Самойлова и Джиган передумали разводиться

Они оба не явились в суд.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, не смогли развестись. Они просто не явились в Головинский суд, где должно было пройти заседание.

На развод Оксана Самойлова подала после рождения четвертого ребенка. Джиган так бурно отмечал рождение сына, что загремел в клинику по борьбе с наркозависимостью, тогда же открылись и измены рэпера. Теперь, как стало известно, Самойлова отказалась от иска, хотя не так давно в Instagram модель написала, что у них идет бракоразводный процесс и пока что они просто живут в одном доме.

Адвокат Самойловой посоветовал обратиться к самой модели за разъяснениями отказа от развода.

Фото: Instagram/ iamgeegun