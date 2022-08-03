Джиган расцеловал фото Самойловой на капоте подаренного ему Mercedes

В честь 37-летия рэпер получил в подарок новый автомобиль.

Рэпер Джиган расцеловал фото бизнесвумен Оксаны Самойловой на капоте подаренного ему Mercedes. Видео опубликовала жена исполнителя в соцсетях.

В честь 37-летия Джиган получил в подарок новый автомобиль. На опубликованных кадрах рэпера встречают на ковровой дорожке жена и дети. В конце за установленным стендом показывают Mercedes.

Ранее блогер Пучков рассказал об отмене концертов Макаревича с точки зрения оперуполномоченного.

Видео: Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) / @samoylovaoxana