Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине

Предполагается, что проект будет полной перезагрузкой и обзаведется новой звездой.

В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине. На этот раз информацией о ребуте поделились сразу два источника.

Так, The Direct, ссылаясь на слова инсайдеров, сообщил, что кинокомпания Warner Bros. не просто готовится к съемкам нового фильма, но и уже пригласила на роль продюсера Джей Джея Абрамса. Ожидается, что картине будет задан тот же тон, что и другим проектам Абрамса в DC: сериал "Темная Лига Справедливости" и полнометражный кинокомикс "Затанна".

По поводу возвращения Киану Ривза к роли Джона Константина точной информации пока нет. Несмотря на слухи о переговорах актера с Warner Bros., не исключено, что новый фильм станет полной перезагрузкой и обзаведется новой звездой.

Слухи о перезапуске "Константина" подтвердил журналист из крупного американского онлайн-издания Observer Брендон Катц. В своем Twitter он рассказал, что слышал некоторые новости на эту тему, а также восхитился Киану Ривзом и его умением играть культовые роли.

По сюжету Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться обратно. Родившись со способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по Земле в облике людей, Константин под давлением обстоятельств пытается совершить самоубийство. Но неудачно. Воскрешенный против своей воли он снова оказывается в мире живых. Теперь отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь он патрулирует границу, разделяющую рай и ад.

Ранее мы писали, что Брэд Питт сыграет в боевике режиссера "Джона Уика" и "Дэдпула".

Видео: YouTube / Трейлеры к фильмам