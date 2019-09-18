Брэд Питт сыграет в боевике режиссера "Джона Уика" и "Дэдпула"

Новый фильм станет экранизацией романа японского писателя Котаро Исаки "Maria Beetle".

Американский актер Брэд Питт сыграет одну из главных ролей в боевике "Bullet Train". Режиссером фильма стал постановщик "Джона Уика", "Дэдпула-2" и "Взрывной блондинки" Дэвид Литч. Об этом сообщает издание Deadline.

Производством нового фильма занимается кинокомпания Sony Pictures совместно с Fugua Films и 87North. Картина станет экранизацией романа японского писателя Котаро Исаки "Maria Beetle".

По сюжету пятеро наемных убийц окажутся в одном скоростном поезде, направляющемся из Токио в Мориоку. У каждого из них будет своя миссия, но их пути пересекутся.

Сценарий для картины написал Зак Олькевич. Продюсерами стали Антуан Фукуа, Кэт Самик, Келли МакКормик, а также Риосуке Саегуса и Юма Терада. Начало съемок запланировано на конец этого года.

Стоит отметить, что произведения Котаро Исаки часто становятся основой для экранизации. По его книгам сняли более 10 фильмов, в их числе "Золотой сон", "Прекрасный дождь" и "Рыбная история".

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Фото: Instagram / bradpittofflcial