Холли Берри отказалась от роли трансгендера

Цисгендерная актриса заявила, что у представителей транссообщества должна быть возможность самим рассказать свои истории.

Американская актриса Холли Берри выпустила в Twitter заявление, в котором извинилась перед транссообществом за желание сыграть трансгендера.

Ранее Холли Берри пообщалась с фанатами в прямом эфире Instagram и заявила, что хотела бы исполнить роль трансгендера – женщины, которая совершает переход к мужчине. "Я хочу испытать этот мир. Я хочу понять этот мир", - заявила актриса.

Пользователи интернета негативно отреагировали на слова звезды. В первую очередь их не устроило то, что цисгендерная женщина намерена сыграть роль, предназначенную для трансперсоны. В частности, в Twitter к Берри обратилась Саманта Федер, режиссер документального фильма "Разоблачение" о трансактерах в Голливуде.

"Люди часто не знают, чего они не знают. И это нормально", - написала Федер в ответ на заявление Берри. Она предложила актрисе посмотреть "Разоблачение", прежде чем изображать на экране трансперсону.

В результате Холли Берри извинилась перед транссообществом. Она заявила, что теперь понимает, что не должна была рассматриваться на эту роль, поскольку у представителей транссообщества должна быть возможность самим рассказать свои истории.

Летом 2018 года похожая история случилась с другой американской актрисой Скарлетт Йоханссон. Она согласилась на роль реальной трансперсоны Данте Текса Гилла. Решение звезды подвергли острой критике, и она отказалась от участия в проекте. К слову, съемки фильма так и не состоялись.

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Фото: Instagram / halleberry