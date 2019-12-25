В сольном фильме Черная вдова "передаст эстафету" новой героине

Речь идет о Елене Беловой, которая вместе с персонажем Скарлетт Йоханссон обучалась азам шпионской профессии.

В сети появились слухи, что Черной вдовой в киновселенной Marvel станет другая актриса. По словам режиссера фильма Кейт Шортланд, в сольной картине Скарлетт Йоханссон "передаст эстафету" Флоренс Пью. Эта информация опубликована в Twitter Mcu Master.

Речь идет о героине Елене Беловой, которая вместе с персонажем Йоханссон Наташей Романофф обучалась азам шпионской профессии. Несмотря на то, что сольник станет "лебединой песней" для Наташи, для Елены он станет стартом в киновселенной Marvel.

Премьера "Черной вдовы" запланирована на 6 ноября 2020 года. События в фильме расскажут о приключениях Наташи Романофф между картинами "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Война бесконечности".

Ранее мы писали, что актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма "Черная пантера".

Фото: Twitter / Mcu Master