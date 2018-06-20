Джеффри Раш отсудил у таблоида 607,5 тысяч за ложные обвинения в домогательствах

Актер остался доволен решением суда, однако назвал ситуацию "очень печальной".

Австралийский актер Джеффри Раш отсудил у медиагруппы Nationwide News 607,5 тысяч долларов за клевету о сексуальных домогательствах. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В 2017 году принадлежащий компании таблоид Daily Telegraph напечатал материал, опираясь на слова актрисы Эрин Джин Норвилл. Женщина пожаловалось на неподобающее поведение актера. Тем не менее, судья счел, что авторы публикации не смогли доказать правдивость слов и продемонстрировали пример желтой журналистики самого худшего ее вида.

Актер остался доволен решением суда, однако назвал ситуацию "очень печальной". Daily Telegraph планирует обжаловать решение суда.

Джеффри Раш известен массовому зрителю по роли Капитана Барбоссы в серии фильмов "Пираты Карибского моря". Он также является обладателем премии "Оскар", "Золотой глобус", "Эмми" и других престижных наград в сфере кино и театра.

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Фото: скриншот фильма "Лучшее предложение"