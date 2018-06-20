Собчак спутала молодого Парфенова и Мика Джаггера

Как призналась сама Ксения Собчак ошибку допустили ее редакторы.

Кения Собчак рассказала о казусе, который произошел во время продакшна нового эпизода ее передачи "Осторожно, Собчак" с Леонидом Парфеновым. Во время того, как журналист рассказывал ведущей о своих молодых годах, на экран всплывал снимок молодого Парфенова. Проблема заключалась в том, что вместо знаменитого российского автора зрители увидели снимок молодого вокалиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера.

Личную переписку, где Леонид Геннадьевич указывает ведущей на ошибку, она опубликовала в своем телеграм-канале. Как призналась сама Ксения Собчак ошибку допустили ее редакторы.

На фото: Мик Джаггер/Леонид Парфенов





Я, признаться, когда смотрела предмастер подумала: ничо такой Леонид Геннадьевич -то был))) ну а у кого-то из команды будет день (разноса)...

- написала Собчак

Выпуск с Парфеновым был опубликован на ютуб-канале Ксении Собчак 10 апреля. За сутки ролик набрал 11 тысяч лайков и собрал больше 250 тысяч просмотров.

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Фото: Instagram / xenia_sobchak