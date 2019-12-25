Джастин Гэтжи заявил, что ему плевать на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона

Турнир UFC 249 должен пройти 9 мая в Джексонвилле.

Американский боец Джастин Гэтжи в интервью телеканалу ESPN поделился мнением о несостоявшемся поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249.

Как фанат единоборств, я сам хочу увидеть бой Хабиба и Фергюсона. Но мне плевать. Я знаю, что люди ждут этот бой с нетерпением. Меня это не волнует. Я буду только рад обломать всех, кто ждет их встречи. Джастин Гэтжи, боец UFC

Напомним, главным событием турнира UFC 249 анонсировали поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов выложил пост, в котором объявил об отмене боя. Вместо него должен выступить Джастин Гэтжи. 10 апреля руководство UFC отменило турнир из-за пандемии коронавируса.

Ранее Джастин Гэтжи заявил, что намерен встретиться с Хабибом Нурмагомедовым после UFC 249.

Фото: VK / @ufc