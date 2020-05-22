Джаред Падалеки поделился неудачными дублями 15 сезона "Сверхъестественного"

Съемки финального сезона сериала были остановлены 23 марта.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в сети появились неудачные и смешные дубли из 15 сезона "Сверхъестественного". Видеороликом поделился актер Джаред Падалеки.

Чаще всего смешные моменты связаны с тем, что актеры забывали свой текст на площадке. Однако был один момент, когда актер Дженсен Эклз снимается в сцене с бутылкой алкогольного напитка. Когда он откупоривает бутылку, то она начинает пениться. Сцена испорчена, но Эклз решил не выходить из роли.

Фанатам ролик очень понравился. Однако она заявили, что очень расстроены окончанием сериала. Напомним, что 15 сезон будет последним для "Сверхъестественного".

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Видео:Shaving People Punting Things/YouTube