Сенатор объяснил о важности увеличить число военнослужащих в ВС РФ.

Российский сенатор Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии ради увеличения численности Вооруженных сил РФ. Об этом политик рассказал в ходе интервью с журналистами "Парламентской газеты". Заместитель председателя профильного комитета верхней палаты парламента по международным делам призвал увеличить профессиональную подготовку бойцов.

Наверное, все-таки имеет смысл, имея такую огромную территорию, я предлагаю просто продумать, не нужно ли нам возвращаться к двухгодичной службе в армии. Тем более техника приходит очень сложная. Владимир Джабаров, сенатор РФ

Эксперт добавил, что раньше срок службы в армии составлял два года. При этом половина службы проводилась в учебной части, а ко второму году армия получала "готового бойца". Владимир Джабраилов добавил, что если бы и сейчас ВС РФ были такими, то частичной мобилизации могло не понадобиться.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации