Стремоусов заявил о намерении взять под контроль Николаев, Одессу и Днепропетровск

В регионе объяснили планы по освобождению еще трех украинских регионов.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении взять под контроль такие города как Николаев, Одесса и Днепропетровск. Об этом чиновник упомянул в ходе очередного видеообращения к народу утром 20 октября. Эксперт заметил, что ВС РФ должны освободить из-под контроля киевского режима еще три региона после отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины на территорию Херсонской области.

Мы планируем после отражения атаки на Херсон перейти в контрнаступление на Николаев, Одессу и Днепропетровск. Кирилл Стремоусов, замглавы ВГА региона

По словам чиновника, сейчас "линии фронтов неприкосновенны", а российская армия уверенно ликвидирует любые попытки прорваться к городу Херсону со стороны карателей и иностранным наемников. Также продолжается эвакуация жителей правобережной части региона на противоположный берег Днепра.

Стремоусов: российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области.

Фото и видео: Telegram / Кирилл Стремоусов