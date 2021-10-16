Стремоусов: российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области

По его словам, украинские войска пытались продвигаться в направлении Новая Каменка - Берислав.

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении политики заявил, что украинские войска пытались продвигаться в направлении Новая Каменка - Берислав. Он уточнил, что в состав войск противника вошли два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17-й бригады.

На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны. Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Ранее Сальдо заявил, что никто отдавать Херсон не планирует.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов