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Стремоусов: российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области

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По его словам, украинские войска пытались продвигаться в направлении Новая Каменка - Берислав.

Вооруженные силы России отразили все атаки украинских войск в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении политики заявил, что украинские войска пытались продвигаться в направлении Новая Каменка - Берислав. Он уточнил, что в состав войск противника вошли два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой бригады и танковый батальон 17-й бригады.

На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны.

Кирилл Стремоусов, замглавы администрации Херсонской области

Ранее Сальдо заявил, что никто отдавать Херсон не планирует.

Видео: Telegram / Кирилл Стремоусов

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, кирилл стремоуов, наступление, херсонская область
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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