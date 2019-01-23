Сальдо: никто отдавать Херсон не планирует

По словам врио главы региона, военные будут стоять насмерть.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что никто отдавать Херсон не планирует. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, есть четкое понимание, что город будет удерживаться полностью. Он отметил, что власти хотя обезопасить мирных жителей и не допустить, чтобы люди страдали из-за военных действий.

Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть. Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области

Ранее Сальдо заявил, что херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей

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