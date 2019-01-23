Сальдо: никто отдавать Херсон не планирует

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что никто отдавать Херсон не планирует. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, есть четкое понимание, что город будет удерживаться полностью. Он отметил, что власти хотя обезопасить мирных жителей и не допустить, чтобы люди страдали из-за военных действий.
Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть.
Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области
Ранее Сальдо заявил, что херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей
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