Сальдо: Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей

Глава региона назвал количество граждан, которые будут организованно направлены на левый берег Днепра.

Власти Херсонской области хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч местных жителей. Соответствующее заявление глава региона Владимир Сальдо сделал в эфире проекта "Соловьев live". Эксперт подчеркнул, что на этот процесс эвакуации граждан уйдет около одной недели. накануне чиновник объявил о том, что правительством принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Мы подсчитывали - примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра. Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Напомним, что вывоз граждан из региона будет организованным, поэтапным и бесплатным при помощи сил ГУ МЧС и администрации Херсонской области.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live