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Сальдо: Херсонские власти хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч жителей

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Глава региона назвал количество граждан, которые будут организованно направлены на левый берег Днепра.

Власти Херсонской области хотят вывезти с правого берега Днепра 50-60 тысяч местных жителей. Соответствующее заявление глава региона Владимир Сальдо сделал в эфире проекта "Соловьев live". Эксперт подчеркнул, что на этот процесс эвакуации граждан уйдет около одной недели. накануне чиновник объявил о том, что правительством принято решение об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов.

Мы подсчитывали - примерно 50-60 тысяч людей планируется переместить на левый берег Днепра.

Владимир Сальдо, глава Херсонщины

Напомним, что вывоз граждан из региона будет организованным, поэтапным и бесплатным при помощи сил ГУ МЧС и администрации Херсонской области.

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Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live

Теги: владимир сальдо, соловьёв live, херсонская область, эвакуация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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