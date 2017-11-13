Вслед за Дзюбой: Алан Дзагоев озвучил "Яндекс.Навигатор"

Голос полузащитника ЦСКА и сборной России можно будет загрузить 29 августа.

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев озвучил "Яндекс.Навигатор". Голос футболиста можно будет загрузить 29 августа. Об этом сообщает ТАСС.

В России "Яндекс.Навигатором" пользуется более 16 млн человек. В компании хотят, чтобы каждый мог выбрать голос по душе. В настоящее время вас может сопровождать Гарик "Бульдог" Харламов, Алла Довлатова, Дмитрий Оленин, Шеф-пилот МиГ, Serebro, Артем Дзюба и многие другие.

Ранее мы писали, что "Яндекс. Навигатор" начал говорить голосом Ольги Бузовой.

Фото: Twitter / ПФК ЦСКА Москва, Instagram / alan_dzagoev_fan