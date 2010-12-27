"Яндекс. Навигатор" начнет говорить голосом Ольги Бузовой с августа 2018 года

Артистка озвучила более 100 реплик.

Совсем скоро "Яндекс. Навигатор" заговорит голосом известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Пользователи сервиса смогут воспользоваться нововведением с августа месяца. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что артистка озвучила более 100 реплик. Часть стандартных фраз были изменены разработчиками специально для Бузовой. Так, классическая реплика "Найден более быстрый маршрут" будет заменена на одну из строчек из песни певицы "Люди не верили, но я нашла маршрут короче".

В настоящее время "Яндекс. Навигатор" уже может говорить голосами Федора Бондарчука, рэпера Басты, юмориста Гарика Харламова и спортивного комментатора Василия Уткина.

Ранее мы писали, что отец Дениса Черышева отшил Бузову.

Фото: Instagram / muzchina_naraskhvat