Голосовые команды могут спасти автомобилистов от попадания в ДТП

"Яндекс.Пробки" выпустил бесплатное приложение для смартфонов, которое оповещает водителей о приближении к аварийному участку дороги.

28 февраля "Яндекс.Навигатор" совместно с Госавтоинспекцией запустил в Адмиралтейском районе новый проект. Теперь автовладельцы будут получать голосовые команды о маневрах в местах концентрации ДТП, а также на проблемных участках дорог.

В ГИБДД объяснили, что главная особенность программы заключается в том, что она учитывает все самые трудные места в Адмиралтейском районе и сразу предупреждает об этом водителя при помощи текстового или голосового сообщения.

На данный момент она находится в тестовом режиме. Водители Петербурга могут скачать ее абсолютно бесплатно. Проект распространят в регионе в зависимости от его успеха.

Напоним, ранее Piter.tv сообщал, что группа неизвестных обстреляла автомобиль петербургского предпринимателя.