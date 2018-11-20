После избрания в РФС Дюков покинет пост в "Зените"

Специалист поделился мнением насчет своего будущего в "Зените".

Кандидат в президенты Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что покинет пост председателя совета "Зенита", если его выберут руководить РФС. По информации от спикера, совмещать должности он не собирается.

В случае, если меня выберут президентом РФС, покину пост в "Зените". Совмещение было бы неправильным объяснил свою позицию Дюков

Напомним, что на данный момент петербуржец является единственным зарегистрированным кандидатом на место руководителя РФС. Избрание должно состояться 22 февраля. Ранее с поста главы организации сняли Виталия Мутко. Врио стал Сергей Прядкин.

Ранее Piter.tv писал о том, что бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"