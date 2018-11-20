Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест

Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. Экс-сотрудник Смольного проведет в заключении до 9 мая 2019 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.
Напомним, что мужчину обвиняют в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове. Конкретные вопросы возникают по установке видеотабло на "Зенит-арене".
По материалам следствия, Оганесян вступил в сговор с компанией "Трансстрой-СПб", чтобы похитить из бюджетных средств около 28 миллионов рублей.
Напомним, что эксперт: проверки показали нарушения качества бензина в России.
Фото: Piter.tv
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