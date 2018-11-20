Бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну продлили арест

До Дня Победы экс-чиновник проведет под стражей.

Петербургский городской суд продлил арест бывшему вице-губернатору Марату Оганесяну. Экс-сотрудник Смольного проведет в заключении до 9 мая 2019 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что мужчину обвиняют в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове. Конкретные вопросы возникают по установке видеотабло на "Зенит-арене".

По материалам следствия, Оганесян вступил в сговор с компанией "Трансстрой-СПб", чтобы похитить из бюджетных средств около 28 миллионов рублей.

Напомним, что эксперт: проверки показали нарушения качества бензина в России.

Фото: Piter.tv