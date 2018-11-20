Эксперт: проверки показали нарушения качества бензина в России

Изучение состава топлива привело к сведениям о разбавлении бензина на нефтебазах.

Совместные исследования бензина Роскачества, министерства промышленной торговли и Росстандарта дали первые результаты. Об итогах анализа качества продукта рассказал эксперт ФБА "Экономика Сегодня" Игорь Юшков. По словам спикера, было проверено 60 АЗС. Чаще всего нарушения находили в несоблюдении порядка обращения топлива на рынке: продавцы не могли предъявить сертификат на бензин. В семи случаях зафиксирован фальсифицированный товар.

Проблема фальсификата всегда была и сохраняется до сих пор. Вопрос в том, в чем кроется причина нарушений. Когда у нас в ноябре прошлого года ввели ручное управление ценами, так называемую заморозку, то АЗС оказались ограничены максимальной ценой. Ситуация привела к тому, что компании в опте покупали топливо по высокой рыночной цене, а продавать вынуждены были по низкой. Чтобы не разориться, они начали разбавлять бензин. комментирует ситуацию эксперт

Второй наиболее вероятной причиной стало желание владельцев автозаправок максимально заработать.

В целом такой ситуации быть не должно, так как ноябрьское соглашение с крупными нефтяными компаниями предполагало, что независимым АЗС на оптовом рынке продают топливо по фиксированной цене. Далее те делают согласованную надбавку и уже реализуют на обычном рынке. При этом вертикально интегрированным компаниям нет смысла разбавлять топливо, так как они все равно получат свою прибыль за счет экспорта и других вещей заметил специалист

Добавим, что незаконное смешение топлива чаще всего происходит на нефтебазах.

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Фото: Piter.tv