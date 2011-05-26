Двум школам и театру "Буфф" присвоили имена петербургских деятелей искусств

Присвоение их имен школам и театру – дань уважения их памяти.

Двум школам и театру присвоены имена знаменитых петербургских деятелей искусств. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

В этот список вошел музыкально-драматический театр "Буфф", который впредь будет носить имя основателя и художественного руководителя театра, а также народного артиста России Исаака Штокбанта.

Детская школа искусств №19 удостоилась имени народного артиста РСФСР, советского композитора Исаака Дунаевского, годы жизни которого были связаны с Ленинградом.

Музыкальной школе № 31 присвоено имя композитора и дирижёра, заслуженного деятеля искусств РСФСР Георгия Портнова, который тесно сотрудничал с учебным заведением.

Ранее в Петербурге установили памятную доску актеру Георгию Жженову.

Фото: wikipedia.org