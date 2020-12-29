Двум петербурженкам грозит тюрьма за организацию незаконной миграции

В общей сложности они легализовали 2,5 тысяч иностранцев.

В Петербурге осудят двух горожан, которые организовывали незаконную миграцию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На скамье подсудимых оказались две женщины, а третья участница группировки уже умерла. Петербурженки с мая по ноябрь 2018 года находили мигрантов, а затем за деньги делали для них подложные документы. Таким образом люди вставали на миграционный учёт.

Группа женщин открыла 17 фирм-однодневок. За время своей деятельности они легализовали 2,5 тыс. иностранцев.

Ранее мы сообщали о том, что СК Петербурга назвал число расследуемых убийств за новогодние праздники.

Фото: Piter.TV