Двум петербурженкам грозит тюрьма за организацию незаконной миграции

В Петербурге осудят двух горожан, которые организовывали незаконную миграцию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
На скамье подсудимых оказались две женщины, а третья участница группировки уже умерла. Петербурженки с мая по ноябрь 2018 года находили мигрантов, а затем за деньги делали для них подложные документы. Таким образом люди вставали на миграционный учёт.
Группа женщин открыла 17 фирм-однодневок. За время своей деятельности они легализовали 2,5 тыс. иностранцев.
Ранее мы сообщали о том, что СК Петербурга назвал число расследуемых убийств за новогодние праздники.
Фото: Piter.TV
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