  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двум петербурженкам грозит тюрьма за организацию незаконной миграции
Сегодня, 10:09
79
IRINA_CHALKINA

Двум петербурженкам грозит тюрьма за организацию незаконной миграции

0 0

В общей сложности они легализовали 2,5 тысяч иностранцев.

В Петербурге осудят двух горожан, которые организовывали незаконную миграцию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

На скамье подсудимых оказались две женщины, а третья участница группировки уже умерла. Петербурженки  с мая по ноябрь 2018 года находили мигрантов, а затем за деньги делали для них подложные документы. Таким образом люди вставали на миграционный учёт.

Группа женщин открыла 17 фирм-однодневок. За время своей деятельности они легализовали 2,5 тыс. иностранцев.

Ранее мы сообщали о том, что СК Петербурга назвал число расследуемых убийств за новогодние праздники.

Фото: Piter.TV

Теги: мвд, миграция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
anerdonins
Сегодня 10:20

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии