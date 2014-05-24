Двум петербургским полицейским-взяточникам дали 7 лет колонии строго режима

По данным следствия, в августе 2020 года инспектор ППСП Калеев и Крючков задержали на проспекте Авиаконструкторов двух подозреваемых в незаконном хранении и обороте наркотиков.

Во вторник, 28 июня, Приморский суд Петербурга вынес приговор экс-полицейским Ивану Калееву и Александру Крючкову. Их признали виновными в получении взятки и в служебном подлоге. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в августе 2020 года инспектор ППСП Калеев и Крючков задержали на проспекте Авиаконструкторов двух подозреваемых в незаконном хранении и обороте наркотиков. Полицейские знали, что у задержанных при себе наркотики. Чтобы избежать ответственности, им предлагалось передать правоохранителям 50 тысяч рублей. Так, одна из подозреваемых сняла деньги в банкомате и отдала полицейским. После этого задержанные были отпущены на свободу.

Суд назначил Калееву семь лет и два месяца в исправительной колонии строгого режима, а Крючкову — семь лет и три месяца.

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Фото: Piter.tv

