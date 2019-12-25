Двум петербургским педагогам предъявили обвинение в гибели девочки в Хибинах

Один из них вину признал частично, второй не признал вину.

В четверг, 17 марта, завершилось расследование уголовного дела после трагедии в Хибинах в Мурманской области. Обвинение предъявили двум петербургским педагогам Дома детского творчества Приморского района города. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Мурманской области.

Так, педагогам предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённое группой лиц по предварительному сговору, повлекших по неосторожности смерть человека". Один из них вину признал частично, второй не признал вину.

На сегодняшний день стороны знакомятся с материалами дела, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в конце марте 2021 года, по версии следствия, педагоги изменили маршрут и повели детей по небезопасному пути. На группу лыжников около 16:00 часов обрушилась лавина. Шестерых из них обнаружили и извлекли из-под снега сами члены группы и туристы. Тело ещё одной школьницы 2008 года рождения нашли под снегом спустя 2,5 часа. Согласно медэкспертизе, она умерла от переохлаждения.

По мнению следователей, педагоги не учли уровень физической подготовки детей. Также выяснилось, что у группы не было лавинного снаряжения.

Ранее мы писали, что туриста накрыло лавиной на Камчатке. Молодые люди вовремя заметили произошедшее и поспешили вызволять друга из-под снега.

Фото: Piter.tv

