Двум лихачам удалось избежать аварии в Киришах

Машины проехали в сантиметрах друг от друга на повороте.

В понедельник, 24 августа, очевидец заснял опасную ситуацию на одной из дорог в Киришах. Две машины чудом избежали столкновения на перекрестке. Видео размещено в ВК-сообществе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб .

Судя по сведениям регистратора, опасный момент зафиксирован в 19:42. Водитель Рено при повороте налево чуть ли не врезался в Ниву, однако водители смогли предотвратить печальные последствия спешки.

Ранее мы рассказали о том, что из-за ДТП с фурой на внешней стороне КАД образовалась пробка.

Фото: ВКонтакте / alexander_dyuzhev