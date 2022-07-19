Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Ханю завершил карьеру

Юдзуру Ханю отказался от участия в соревнованиях.

Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю завершил свою профессиональную карьеру. Соответствующее заявление спортсмен сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Токио. Он отметил, что не будет конкурировать с оппонентами в мужском одиночном катании как участник состязаний.

При этом я буду продолжать бросать себе вызовы, включая прыжки в четыре с половиной оборота, и постараюсь сделать все возможное, чтобы в будущем достичь более высоких ступеней. Я буду усердно работать, следуя своим идеалам. Юдзуру Ханю, фигурист из Японии

Фигурист заметил, что впервые задумался о завершении карьеры после Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. Однако благодаря своей концентрации на результатах смог продолжить работу вплоть до завершения зимней Олимпиады в Пекине. Теперь Юдзуру Ханю планирует участвовать в ледовых шоу. Однако конкретных планов у спортсмена нет. Он выразил благодарность поклонникам за поддержку.

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Фото и видео: YouTube / 時事通信映像センター