Двухсотлетний флюгер вернулся на флигель в парке Монрепо после реставрации

Реставраторы вернули флюгеру не только внешний вид, но и функциональность.

На Библиотечный флигель Монрепо вернулся флюгер в виде флажка – он украшает дом уже около двух столетий. Флюгер появился на здании в начале XIX века. Об этом сообщили специалисты парка Монрепо.

В начале XXI века, при замене кровли флюгер реставрировали, заменив флажок новым, а старый отправили в фонды музея. К началу нынешней реставрации флюгер уже не работал, конструкция имела следы ржавчины и повреждения: были замяты лепестки, шарнирные механизмы не работали, стрелка была сломана.

Реставраторы вернули флюгеру не только внешний вид, но и функциональность.





Парк "Монрепо" увековечит память Дмитрия Лихачёва.

Фото и видео: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"