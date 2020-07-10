  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:32
101
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Двухсотлетний флюгер вернулся на флигель в парке Монрепо после реставрации

0 0

Реставраторы вернули флюгеру не только внешний вид, но и функциональность.

На Библиотечный флигель Монрепо вернулся флюгер в виде флажка – он украшает дом уже около двух столетий. Флюгер появился на здании в начале XIX века. Об этом сообщили специалисты парка Монрепо.

В начале XXI века, при замене кровли флюгер реставрировали, заменив флажок новым, а старый отправили в фонды музея. К началу нынешней реставрации флюгер уже не работал, конструкция имела следы ржавчины и повреждения: были замяты лепестки, шарнирные механизмы не работали, стрелка была сломана.

Реставраторы вернули флюгеру не только внешний вид, но и функциональность.

Парк "Монрепо" увековечит память Дмитрия Лихачёва.

Фото и видео: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"

Теги: монрепо, флюгер
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evinosov
Сегодня 8:54

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии