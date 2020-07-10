Двухсотлетний флюгер вернулся на флигель в парке Монрепо после реставрации

На Библиотечный флигель Монрепо вернулся флюгер в виде флажка – он украшает дом уже около двух столетий. Флюгер появился на здании в начале XIX века. Об этом сообщили специалисты парка Монрепо.
В начале XXI века, при замене кровли флюгер реставрировали, заменив флажок новым, а старый отправили в фонды музея. К началу нынешней реставрации флюгер уже не работал, конструкция имела следы ржавчины и повреждения: были замяты лепестки, шарнирные механизмы не работали, стрелка была сломана.
Реставраторы вернули флюгеру не только внешний вид, но и функциональность.
Парк "Монрепо" увековечит память Дмитрия Лихачёва.
Фото и видео: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Номер моей кaрты: 5342 5101 4904 3998
Заранее большое человеческое спaсибо.