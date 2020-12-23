Парк "Монрепо" увековечит память Дмитрия Лихачёва

В парке планируют проводить ежегодный фестиваль, посвященный филологу.

В Гостевом доме парка "Монрепо" в Выборге создадут музей академика Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В музее будут представлены личные вещи филолога, которые были собраны его внучкой Зинаидой Курбатовой. Кроме того, области удалось достичь соглашения с Минкультом РФ, и на территории парка будет проходить ежегодный фестиваль памяти Дмитрия Лихачева. В нем будут принимать участие студенты гуманитарных вузов.

Гостевой дом проектируется за счет бюджета Ленинградской области.

Дмитрий Сергеевич Лихачёв — крупнейший ученый и защитник русской культуры. Изучал древнерусскую литературу. В течение 7 лет был председателем Российского фонда культуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к концу 2021 года Усадебный дом в Выборге полностью отреставрируют.

Фото: likhachev.lfond.spb.ru