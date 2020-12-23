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Парк "Монрепо" увековечит память Дмитрия Лихачёва
Сегодня, 10:57
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Парк "Монрепо" увековечит память Дмитрия Лихачёва

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В парке планируют проводить ежегодный фестиваль, посвященный филологу.

В Гостевом доме парка "Монрепо" в Выборге создадут музей академика Дмитрия Лихачева. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В музее будут представлены личные вещи филолога, которые были собраны его внучкой Зинаидой Курбатовой. Кроме того, области удалось достичь соглашения с Минкультом РФ, и на территории парка будет проходить ежегодный фестиваль памяти Дмитрия Лихачева. В нем будут принимать участие студенты гуманитарных вузов. 

Гостевой дом проектируется за счет бюджета Ленинградской области. 

Дмитрий Сергеевич Лихачёв — крупнейший ученый и защитник русской культуры. Изучал древнерусскую литературу. В течение 7 лет был председателем Российского фонда культуры.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что к концу 2021 года Усадебный дом в Выборге полностью отреставрируют. 

Фото: likhachev.lfond.spb.ru

Теги: дмитрий лихачев, парк монрепо
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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