Двухметровая акула напала на своего спасителя

На побережье омываемого ЮАР моря огромная акула напала на мужчину, который хотел освободить ее из сетей. Об этом информирует сетевое издание "Lenta.ru". Известно, что длина акулы порядка двух с половиной метров, что довольно-таки много.
Акула длиной около 2,5 метра случайно попала в сети траулера, который занимался промыслом в 55 километрах от города Порт-Элизабет. 46-летний член команды приблизился к хищной рыбе, чтобы освободить ее, однако она схватила его зубами за плечо и предплечье левой руки.
Друзья помогли горе-спасителю, забинтовав многочисленные рваные раны. Также сообщается, что животное было отпущено на волю, разумеется ради этого новоявленным спасателям пришлось проявить не мало смекалки.
Судно передало сообщение о происшествии и направилось к Порту-Элизабет. Несмотря на шторм, навстречу выслали спасательный катер с медиками. Укушенного мужчину доставили в больницу
Источник: сетевое издание "Lenta.ru
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