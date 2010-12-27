Двухлетняя девочка отравилась таблетками афобазола на проспекте Маршака

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В четверг, 8 августа в Красногвардейском районе на проспекте Маршака двухлетняя девочка отравилась таблетками афобазола – психотропного успокоительного. Пострадавшую около 3:00 увезли в больницу святой Ольги, врачи оценили ее состояние как тяжелое. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Девочка добралась до таблеток из-за недосмотра родителей. Семья у малышки благополучная: 32-летний отец работает индивидуальным предпринимателем, а 31-летняя мать воспитывает дочку дома.

Полиция начала уточнять подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге избили еще одного кондуктора. На этот раз пострадал 41-летний мужчина из автобуса №106.

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