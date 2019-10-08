В Петербурге двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока ее мама выгуливала собаку

Маме девочки нужно было идти в детский сад за вторым ребенком.

Вечером во вторник, 22 декабря, в поселке Ленсоветовский произошел неприятный инцидент: двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока ее мама выгуливала собаку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка позвонила в полицию с просьбой вскрыть дверь. На место выехали сотрудники полиции, дверь вскрыли при помощи шанцевого инструмента. Ребенка передали матери в удовлетворительном состоянии. Как именно у девочки получилось закрыть дверь, неясно.

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