  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока ее мама выгуливала собаку
Сегодня, 18:45
156
smirenny

В Петербурге двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока ее мама выгуливала собаку

0 0

Маме девочки нужно было идти в детский сад за вторым ребенком.

Вечером во вторник, 22 декабря, в поселке Ленсоветовский произошел неприятный инцидент: двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока ее мама выгуливала собаку. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка позвонила в полицию с просьбой вскрыть дверь. На место выехали сотрудники полиции, дверь вскрыли при помощи шанцевого инструмента. Ребенка передали матери в удовлетворительном состоянии. Как именно у девочки получилось закрыть дверь, неясно.

Ранее мы писали, что два петербуржца подрались на Краснопутиловской улице.

Фото: pixabay

Теги: закрылась в квартире, проишествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии