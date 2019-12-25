Двухлетняя петербурженка обожгла пищевод кристаллами из набора "Юный химик"

Малышка находится в тяжелом состоянии.

Вечером 8 марта в полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Как стало известно Piter.TV, медики сообщили, что несколькими часами ранее к ним привезли двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии.

Как выяснилось, малышка получила химический ожог пищевода, поскольку проглотила несколько кристаллов дихромата аммония из набора "Юный химик". Набор случайно оказался среди принесенных домой, в квартиру на Ленской улице, игрушек, а родители недосмотрели за дочкой.

Семья девочки благополучная и не состоит на учете в ОДН.

Ранее мы писали, что в Выборге 15-летний подросток погиб из-за отравления газом в квартире.

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