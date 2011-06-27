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В Выборге 15-летний подросток погиб из-за отравления газом в квартире
Сегодня, 19:21
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kraratau27

В Выборге 15-летний подросток погиб из-за отравления газом в квартире

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По предварительным данным, именно мама мальчика открыла шланг с газом.

В квартире в одном из домов на Судостроительной улице обнаружили тело 15-летнего мальчика, который скончался в результате отравления газом. В больницу отправили его мать. Известно, что в квартире также находился мужчина, он не пострадал благодаря оперативной работе спасателей. Специалисты оценили его состояние как удовлетворительное. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления по Ленобласти. 

По предварительным данным, мать подростка сама открыла шланг подводки газа. В результате чего несовершеннолетний сын погиб. Известно, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух ии более лиц). Ведется расследование.

Ранее в Piter.tv сообщали, что в Петродворцовом районе рабочего засыпало землей и придавило трубой. 

Фото: Piter.tv 

 

Теги: аварийно-спасательная служба, выборг, газ, смерть подростка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Выборг, Картина дня,

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