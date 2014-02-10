В Калининском районе за сутки двое детей выпали из окна с пятого этажа

По предварительным данным, это произошло по недосмотру родителей.

В пятницу, 11-го июня, в полицию Калининского района поступило два сообщения о падении детей с пятого этажа. Инциденты произошли на улице Демьяна Бедного и Гражданском проспекте. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Дети по недосмотру родителей облокотились на москитную сетку и выпали из окна. Оба двухлетних ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии в Детскую городскую больницу №19. Родители являются уроженцами других стран.

С произошедшим будет разбираться следователь.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с матерью, которая оставила 5-летнего ребенка одного в квартире в Купчино, провели беседу.

Фото: Piter.TV