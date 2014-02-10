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В Калининском районе за сутки двое детей выпали из окна с пятого этажа
Сегодня, 11:43
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Калининском районе за сутки двое детей выпали из окна с пятого этажа

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По предварительным данным, это произошло по недосмотру родителей.

В пятницу, 11-го июня, в полицию Калининского района поступило два сообщения о падении детей с пятого этажа. Инциденты произошли на улице Демьяна Бедного и Гражданском проспекте. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Дети по недосмотру родителей облокотились на москитную сетку и выпали из окна. Оба двухлетних ребенка были госпитализированы в тяжелом состоянии в Детскую городскую больницу №19. Родители являются уроженцами других стран. 

С произошедшим будет разбираться следователь. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с матерью, которая оставила 5-летнего ребенка одного в квартире в Купчино, провели беседу. 

Фото: Piter.TV

Теги: дети, окно, падение с высоты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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