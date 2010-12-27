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На улице Красного Курсанта двухлетний мальчик продавил москитную сетку и разбился насмерть
Сегодня, 9:23
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nastya960

На улице Красного Курсанта двухлетний мальчик продавил москитную сетку и разбился насмерть

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Тело малыша 2017 года рождения было найдено 10 сентября в 18:40.

В Петроградском районе погиб двухлетний ребенок, который выпал с 25-метровой высоты. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Тело малыша 2017 года рождения было найдено 10 сентября в 18:40 у дома 28 по улице Красного Курсанта.  Мальчик продавил москитную сетку в окне на восьмом этаже. В съемной квартире он жил родителями: с 23-летней женщиной и 32-летним мужчиной, уроженцами Таджикистана. Оба не работают.

По факту проводится проверка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

Теги: выпал из окна, дети, красного курсанта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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