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Двухлетний мальчик отравился каплями для носа в Петербурге
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Двухлетний мальчик отравился каплями для носа в Петербурге

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Ребенок по недосмотру родителей выпил содержимое флакона.

Вечером 26 января в полицию Петербурга поступила информация из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 2-летнего мальчика с острым отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Стражи порядка установили, что ребенок по недосмотру родителей выпил капли для носа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Семья, в которой проживает мальчик, полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее в Петербурге госпитализировали 17-летнюю с отравлением наркотиками.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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