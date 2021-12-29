Двухлетний мальчик отравился каплями для носа в Петербурге

Вечером 26 января в полицию Петербурга поступила информация из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 2-летнего мальчика с острым отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.
Стражи порядка установили, что ребенок по недосмотру родителей выпил капли для носа. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Семья, в которой проживает мальчик, полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит.
Ранее в Петербурге госпитализировали 17-летнюю с отравлением наркотиками.
Фото: Piter.TV
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