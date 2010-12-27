В Петербурге двух жителей Финляндии приговорили к пяти годам лишения свободы за травмирование сотрудника таможни

По данным правоохранительных органов, ночью 27 декабря 2017 года подсудимые прорвались на микроавтобусе через российскую границу.

Выборгский районный суд Ленинградской области приговорил к пяти годам лишения свободы двух граждан Финляндии. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным правоохранительных органов, ночью 27 декабря 2017 года подсудимые прорвались на микроавтобусе через российскую границу. При этом, в автомобиле был сотрудник российской таможни, которого насильно под угрозой пистолета втолкнули в движущееся транспортное средство. Сотрудник получил легкий вред здоровью.

Граждане Финляндии будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Ленобласти перед побегом в Евросоюз поймали трех египтян и ливийца.

Фото: Piter.TV