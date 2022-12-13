Двух восьмиклассниц госпитализировали с острым отравлением в Петербурге

Сотрудники полиции начали проверки после попадания подростков в больницы.

В четверг, 19 января, в Северной столице за 1 день госпитализировали двух учениц 8 класса с диагнозом "острое отравление". Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Одну из девочек доставили в тяжёлом состоянии в больницу из дома №37 по Вознесенскому проспекту. Школьница состоит на учете в ПДН, ей была оказана экстренная помощь.

Вторая девочка была госпитализирована из коммунальной квартиры на 7-й Красноармейской улице. Ей стало плохо ночью, скорую помощь вызвали жильцы. Как сообщили медики, школьница отравилась таблетками.

Сотрудники полиции начали проверки по факту случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка лишилась 5 млн рублей при попытке получить квартиру в Петербурге.

Фото: Piter.TV