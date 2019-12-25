Мужчину задержали.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что двух школьниц опоили и изнасиловали на набережной Черной речки. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 5 июля. Две юные 14-летние петербурженки гуляли в тёмное время суток возле метро "Черная речка". Там они познакомились с 26-лентим Николаем, который пригласил их к себе в гости. Там девочки попробовали наркотик и сильно "опьянели". Мужчина воспользовался измененным сознанием двух школьниц, избил и поочередно надругался над несовершеннолетними. После Николай отпустил школьниц домой.

Девочки рассказали все родителям и обратились в полицию. Мужчина задержан, ведется расследование.

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Фото:pixabay