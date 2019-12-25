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Двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли живыми
Сегодня, 16:42
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smirenny

Двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли живыми

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Об этом сообщили в группе "Лиза Алерт".

В воскресенье, 9 августа, в соцсети "Вконтакте" в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер" появилась информация, что пропавших мальчиков нашли живыми. 

Информация о пропаже двух детей появилась в пятницу, 7 августа. Родители и волонтеры искали 17-летнего и 10-летнего мальчиков. В комментариях очевидица сообщила, что видела пропавших на скамейке в 6 утра в субботу. Почему мальчики решили не возвращаться домой, неизвестно. 

Ранее мы писали, что за июль отряд "Лиза Алерт" принял 316 заявок в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: лиза алерт, лиза алерт спб, поиск людей, поисковый отряд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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