Двух пропавших в Петербурге мальчиков нашли живыми

Об этом сообщили в группе "Лиза Алерт".

В воскресенье, 9 августа, в соцсети "Вконтакте" в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Питер" появилась информация, что пропавших мальчиков нашли живыми.

Информация о пропаже двух детей появилась в пятницу, 7 августа. Родители и волонтеры искали 17-летнего и 10-летнего мальчиков. В комментариях очевидица сообщила, что видела пропавших на скамейке в 6 утра в субботу. Почему мальчики решили не возвращаться домой, неизвестно.

Ранее мы писали, что за июль отряд "Лиза Алерт" принял 316 заявок в Петербурге.

Фото: pixabay