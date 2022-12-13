Двух пострадавших при атаке ДРГ перевели из реанимации, заявил Гладков

Вячеслав Гладков рассказал о состоянии здоровья граждан, раненых при обстреле украинской ДРГ.

Один пострадавший при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область остается в реанимационном отделении, еще двое пациентов в настоящее время переведены в обычные палаты. Соответствующее заявление в рамках видеообращения к местным жителям сделал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Чиновник добавил, что один человек остается в тяжелом состоянии. Однако местные медики делают все необходимое для помощи.

По мирным жителям, которые получили ранения во время захода ЛРГ на территорию Грайворонского округа. Из реанимации переведены два человека в обычное отделение. Остается пока в реанимации один.. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Гладков указал на беспрецедентное число фейков по ситуации в Белгородской области.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков