Двух пойманных весной тигриц вернули в дикую природу

В соцсетях опубликованы кадры выпуска животных на волю.

В Хабаровском крае, после нескольких месяцев, проведенных в реабилитационном центре, в дикую природу отпущены две тигрицы. В социальных сетях сотрудники центра "Амурский тигр" поделились видеозаписями с моментом выпуска зверей на волю. Первой туда отправилась хищница, которая была поймана второго марта. Когда ее отловили, дикое животное было ранено, поэтому сначала проявляло агрессию к людям. Специалисты не исключили, чо причиной конфликтного поведения зверя стала травма, которая могла быть получена в браконьерском капкане. В результате тигрица лишилась трех пальцев, но после реабилитационного курса раны зажили и она стала вести себя спокойнее. Хищницу отпустили в дикую природу 14 июня. Спустя два дня на волю отправилась вторая представительница семейства кошачьих, которая была поймана в апреле. В центр реабилитации она оказалась в профилактических целях. За поведением гостьи из леса наблюдали эксперты. Они оценивали реакцию зверя на человека, а также ее навыки охоты. После успешного прохождения всех этапов проверки тигрицу выпустили в тайгу. В настоящее время животные чувствуют себя хорошо и готовы жить в природных условиях.

Путин заявил, что Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию.

Фото и видео: Вконтакте / Амурский тигр