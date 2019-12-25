В Петербурге задержали двух похитителей велосипедов на каршеринге

Мужчины вели себя очень нервно, чем и привлекли внимание правоохранителей.

В ночь на 10 декабря в Приморском районе Петербурга задержали двух веловоров. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Мужчин заметили на пересечении Афонской улицы и улицы Аккуратова в ходе патрулирования. Они вели себя очень нервно, чем и привлекли внимание правоохранителей. Нарушители общественного порядка пытались упаковать два велосипеда в салон каршеринга Nissan. Происхождение велосипедов они объяснить не смогли.

Во время задержания один из мужчин находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки выяснилось, что у него есть несколько судимостей за кражу. Его соучастник также привлекался за кражу.

Подозреваемых задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.